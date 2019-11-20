

キム・ナムギル/Kim Nam Gil Presents



キム・ナムギル/Kim Nam Gil Presents\\\



大賞俳優”キム・ナムギル、「選択を認められたようで嬉しい ...



キム・ナムギル/Kim Nam Gil Presents\\\



11/7更新>【2022 キム・ナムギルの宇宙最強ショー GILIVERSE】観覧 ...



キム・ナムギル/Kim Nam Gil Presents\\\



キム・ナムギル/Kim Nam Gil Presents\\\



キム・ナムギル | Warner Music Japan



悪の心を読む者たち』キム・ナムギルら、没入度高める演技熱戦 ...



キム・ナムギル「Kim Nam Gil 1st Japan Tour With 赤と黒（DVD ...



Kim Nam Gil JAPAN OFFICIAL WEBSITE | キム・ナムギル ジャパン ...



キム・ナムギル | Warner Music Japan



キム・ナムギル/Kim Nam Gil Presents\\\



２０２３年１月２９日 ② | 愛の ♡Nam-Gil♡ 占い



キム・ナムギル/Kim Nam Gil Presents\\\

※即購入❌、必ずコメントお願いいたします※購入時のビニールパッケージはオマケでお付けします来日したキム・ナムギルさんに密着!リハーサルシーンや、コンサート本番の模様。そして、バックステージでのキム・ナムギルさんの様子が収録されています！ミュージシャン達との交流や、アンサブルコンサート本番中の裏側など。素顔のキム・ナムギルを追った、リアルドキュメンタリー。アンサンブルコンサート開催の意義や意気込み、アンサンブルコンサートのメンバーへの思いを、キム・ナムギル自身の言葉で語るロングインタビューが収録。廃盤品のBlu-ray。大切に暗所保管していましたが、一度人手に渡った物とご理解の上お願いいたします。「キム・ナムギル/KimNamGilPresents\\\"OLYMPUSENSEMBLE\\\"ClassicConcert\u0026Documentary」◆ディスク枚数:1枚◆リーフレット付属◆定価:￥8925キム・ナムギル2013年7月28日東京オペラシティコンサートです。ファンミーティングではありません。#ブルーレイ#Blu-ray#キム・ナムギル#韓国#クラッシクコンサート#キム・ナムギル#CD・DVDx