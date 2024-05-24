田中今子　” Omoi ”　肉筆　絵画　手漉き和紙　顔彩　真作保証

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商品詳細
1963年名古屋に生まれる。1986年京都精華大学美術学部デザイン学科卒業。1986～90年松蔭女子学院中学校美術科非常勤講師として勤務。1986年～神戸大丸/大阪心斎橋大丸/京阪神のギャラリー等で個展やグループ展を開催。2001年 婦人公論(中央公論社刊)にイラスト採用2005年大阪府茨木市より、兵庫県養父市大屋町に移住。2006年 個展・グループ展を関西中心にギャラリー・百貨店中心に多数開催2012～19年養父市との協働で「おおやアート村BIGLABO」オープン。NPOの代表理事を務めるサイズ 約３４.５ｃｍ × ２８.５ｃｍ#絵画#版画#アート#インテリア#癒し#壁掛け#アート作品#飾り#アクリル画#油絵#アートパネル#絵#原画#インテリアアート#インテリア雑貨#おしゃれ雑貨#雑貨#おしゃれ#個性#モダン#リビング#コレクション#抽象画
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