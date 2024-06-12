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ポケモン　2DS　緑　新品未開封
商品番号 P21515315253
商品名

ポケモン　2DS　緑　新品未開封
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 18,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ポケモン2DS緑ver.の出品です。新品未開封となります。新品で購入後暗所にて保管していました。限定版であること、またメーカー生産終了品なのでコレクションアイテムとして今後より希少になると思います。外箱は非常に綺麗ですが、素人保管のため状態等過度に気になさる方はご遠慮下さい。お値引き不可です。ダンボール梱包して送付いたします。#ポケットモンスター#POCKET_MONSTER#POCKETMONSTER#ポケモン#pokemon#Pokémon#任天堂#Nintendo#3DS#初代#レッド#グリーン#RED#GREEN#ゲームフリーク#マリオ
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