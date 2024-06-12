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オペレーターズサイド プレステ2
商品番号 L85412897285
商品名

オペレーターズサイド プレステ2
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 3,120 円
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商品詳細

まさに名作☆画像が全てです。(全部揃ってます)マイクのスポンジは、衛生面的に良くないので付けません。即購入OKです。☆
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