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treasure グッズ バッグ
商品番号 C92550434372
商品名

treasure グッズ バッグ
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

treasureの日本アリーナツアーのグッズです。即購入OKです。昨年12月に行われた福井公演の物販にて購入いたしました。使用したのはその時だけで、その後は自宅で保管していました。一回しか使用しておりませんので目立った傷や汚れの無いかなり美品ですが、裏面に写真4枚目のような小さく黒っぽいシミ？がありました。中ポケット付き/肩掛け用バンド付き/ボタン有りの大容量入る大きさなので、ツアーのときはとても便利だと思います。
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