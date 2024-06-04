  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
PSP-3000 ソフト5本付
商品番号 H93890354081
商品名

PSP-3000 ソフト5本付
ブランド名 プレイステーションポータブル
特別価格 税込 3,290 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

一様20分ほどプレイし本体は問題なく稼働しました。中古品となるため多少傷、汚れはございます。気になる点があればコメントください。内容物箱PSP-3000本体メモリーカード4GB充電器ソフト5本テイルズオブデスティニー2テイルズオブリバーステイルズオブエターニアスタードライバー銀河美少年伝説ファイナルファンタジー零式となります。SONYPlayStationPortablePSP-3000RRcolor:REDゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY
http://narcologia.ru/goods/Addict293618.html
http://narcologia.ru/goods/competitive512381.html
http://narcologia.ru/goods/protein978834.html

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru