PSP-3000 ソフト5本付

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商品詳細
一様20分ほどプレイし本体は問題なく稼働しました。中古品となるため多少傷、汚れはございます。気になる点があればコメントください。内容物箱PSP-3000本体メモリーカード4GB充電器ソフト5本テイルズオブデスティニー2テイルズオブリバーステイルズオブエターニアスタードライバー銀河美少年伝説ファイナルファンタジー零式となります。SONYPlayStationPortablePSP-3000RRcolor:REDゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY
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