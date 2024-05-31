2BRO. STORE限定デザインパーカー/弟者/新品・未使用

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【受注生産】2BRO.STORE限定デザインパーカー/レッド/LL2017年に2BRO.STOREで購入しました。もったいなくて一度も開封しておりません。ですが素人保管ですので気になる方は購入を控えてください。引っ越しに伴うグッズ整理のため出品させていただきましたが、現在もファンの為、値下げ交渉は受け付けておりませんので、大変申し訳ございませんがご了承ください。※猫を飼っておりますので、アレルギー等気になる方は購入を控えていただけると幸いです。#実況者#弟者#2BRO