カラットゾーン　ホシ　トレカ

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商品詳細
FOLLOWseoulソウルコン セブチ SEVENTEENhoshiカラットゾーン海外製の為理解ある方のみご購入下さい。22日に受け取り後直ぐスリーブに入れました。即購入◎スリーブ+厚紙+防水包装にて発送致します。
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