THE BOOK OF COLORS 17冊セット

THEBOOKOFCOLORS17冊セットカバーに色褪せがあります。（特に背表紙）中古本になりますので新品同様を求める方、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。※即購入OKです。防水対策を行い発送いたします。よろしくお願いいたします。



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