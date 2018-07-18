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広重決定版 没後160年記念
商品番号 S23534856465
商品名

広重決定版 没後160年記念
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 1,634 円
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商品詳細

閲覧ありがとうございます。新品で購入しパラパラと一読し、本棚で保管していました。貴重本です。自宅保管のため神経質な方の購入はお控え下さい。中古品のためご理解いただきご検討下さい。出世作の街道風景や各地の名所絵をはじめ、華麗な花鳥図や美人画、肉筆画、戯画などの数々の名作を網羅し、見どころを解説する。ブランド：ー著作者：太田記念美術館／監修出版者名：平凡社出版年月：201808商品形態：１７５Ｐ　２９ｃｍシリーズ名：別冊太陽　日本のこころ　２６５読者対象：一般定価2500円(税抜)#太田記念美術館#本#芸術／絵画・彫刻
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