広重決定版 没後160年記念

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没後160年記念 歌川広重 | 太田記念美術館 Ota Memorial Museum of Art



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閲覧ありがとうございます。新品で購入しパラパラと一読し、本棚で保管していました。貴重本です。自宅保管のため神経質な方の購入はお控え下さい。中古品のためご理解いただきご検討下さい。出世作の街道風景や各地の名所絵をはじめ、華麗な花鳥図や美人画、肉筆画、戯画などの数々の名作を網羅し、見どころを解説する。ブランド：ー著作者：太田記念美術館／監修出版者名：平凡社出版年月：201808商品形態：１７５Ｐ ２９ｃｍシリーズ名：別冊太陽 日本のこころ ２６５読者対象：一般定価2500円(税抜)#太田記念美術館#本#芸術／絵画・彫刻