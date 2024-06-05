NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ2020年に購入しました。使用機会が減ってしまったため、出品致します。動作確認済みです。データは初期化して送らせていただきます。付属品は全て揃っています。液晶にスレキズや小キズ多数あり。箱に一部分傷みあり。(1枚目の写真でご確認ください)中古品のため他にも細かいキズや多少の汚れはありますので気になる方はご遠慮下さい。質問等ございましたら、コメント頂ければと思います。#任天堂#Nintendo#ニンテンドースイッチ#Switch#NintendoSwitch#ゲーム#本体



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