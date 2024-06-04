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グラバー魚譜200選　絶版品
商品番号 C42618004729
商品名

グラバー魚譜200選　絶版品
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グラバー魚譜200選購入後、未使用で保管してました外箱に多少傷汚れあり倉場富三郎は、長崎在住の日本画家に細密な博物画として魚類を描かせ、明治末から昭和初期の約20年間に、801枚に及ぶ魚類図譜を完成させた。その中から200点を厳選して編集。富三郎没後60年を記念して刊行絶版品になります発送はラクラクメルカリ便になりますプチプチ梱包にて袋に入れます＃倉場富三郎＃倉場富三郎＃長崎大学水產学部＃堀憲昭＃堀憲昭＃本＃自然／生物学＃幕末＃明治#坂本龍馬#薩摩
http://narcologia.ru/goods/ordering286079.html
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