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公式　新品未使用　LE SSERAFIM　ペンライト
商品番号 G21189646475
商品名

公式　新品未使用　LE SSERAFIM　ペンライト
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 5,169 円
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商品詳細

公式❗️新品未使用未開封❗️24時間以内発送❗️LESSERAFIMOFFICIALLIGHTSTICKver.1※Bluetooth対応※即購入OK※新品未使用※写真はサンプルです【発送分は未開封商品です】※海外製品のため箱などに初期キズやスレなどある場合がございます。気にされる方はご遠慮ください。※未開封商品の発送です※即発送可能です※プチプチで丁寧に梱包して発送します※点灯確認が必要な方はご購入後にメッセージお願い致します#LE_SSERAFIM#le_sserafimペンライト#ルセラ#ピオナ#チェウォン#サクラ#ユンジン#カズハ#ウンチェグッズ種類...ペンライトジャンル...韓流/KPOP
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