ミサモ　モモ　ハイタッチ券　ソロトレカ2枚　ラキドロトレカ

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商品詳細
MISAMOモモハイタッチ券（未使用、イベント参加可能）通常盤CDソロトレカ2枚ラキドロトレカの5点セットになります。CDはプチプチに包んで発送いたします。#TWICE#モモ#サナ#ミナ#MOMO#SANA#MINA#ソロトレカ#ハイタ券#ハイタッチ
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