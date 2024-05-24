straykids 韓国FC 3期キット 会員証以外抜き取りなし 未開封

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商品詳細
STRAYKIDS本国ファンクラブ限定キット3期シュリンク外してない未開封品ですが会員証抜き取りの為1部カッター入れております(写真3枚目ご確認ください)緩衝材包装、防水対策をして届いた時の段ボール箱に入れて追跡補償、匿名配送のメルカリ便発送させて頂きます即購入⭕️ですStrayKidsスキズストレイキッズSKZOOバンチャンリノチャンビンヒョンジンハンフィリックススンミンアイエン스트레이키즈
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