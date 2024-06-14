Stray kids NOEASY 限定盤 新品未開封

CD新品未開封品。バラ売り❌即購入⭕️【仕様】パッケージスリーブ(164x224x24mm)84Pフォトブック(150x210mm)16Pリリックブック(通常盤と共通/150x210mm)CDステッカー(2種のうちランダム1種/通常盤と共通/140x200mm)ユニット折り畳みポスター(4種のうちランダム1種/通常盤と共通/560x200mm)フォトカード(32種のうちランダム2種/通常盤と共通/55x85mm)両面フォトカード(8種のうちランダム1種/通常盤と共通/55x85mm)【限定盤特典】・フォトカードセット55x85mm/8種類1セット⚠️ポップアップカードは、在庫があるメンバーのみ同梱可能。⇒画像5枚目、要確認。【予約特典】・ミニフォトブック75x100mm/16p⇒2種セット。️⚠️フレームフォトは、在庫があるメンバーのみ同梱可能。⇒画像5枚目、要確認。・ポスターランダム675x525mm/4種のうち1種⚠️ポスターは折り畳んでの同梱となります。