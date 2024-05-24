PCH-2000　ジャンクまとめて

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商品詳細
SONYPlayStationVITAPCH-2000ZA26color:REDゲーム機本体種類:PlayStationVITAポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONYどちらもジャンクです。赤の方はゲーム読込OK左スティック勝手に動きます画面ヤケあります白の方はゲーム読込OKです。左スティック勝手に動きます。画面ヤケあります。見逃している不具合あるかもしれません。ジャンクとしてよろしくお願いします。
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