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PCH-2000　ジャンクまとめて
商品番号 F54733296598
商品名

PCH-2000　ジャンクまとめて
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStationVITAPCH-2000ZA26color:REDゲーム機本体種類:PlayStationVITAポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONYどちらもジャンクです。赤の方はゲーム読込OK左スティック勝手に動きます画面ヤケあります白の方はゲーム読込OKです。左スティック勝手に動きます。画面ヤケあります。見逃している不具合あるかもしれません。ジャンクとしてよろしくお願いします。
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