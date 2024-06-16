裁断済】麻酔管理の疑問に答える生理学 (麻酔科プラクティス 8 ...

【裁断済】「麻酔管理の疑問に答える生理学(麻酔科プラクティス8)」垣花学定価:￥14,300（￥13,000＋税）～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～(ご注意）☆こちらの商品は【裁断済】です、再製本は行っておりません☆購入後大型裁断機にて裁断した商品です。☆書き込み、マーカーはございません ☆裁断済みのため、状態を「全体的に状態が悪い」としてあります ☆【お値引きについて】大変申し訳ございませんが、お値引きは致しかねます。ご了承くださいませ。※中古品であること、裁断済で有る事をご理解の上、ご検討いただければ幸いです。#垣花学#垣花_学#本#自然／医療・薬学・健康



麻酔管理の疑問に答える生理学 | 株式会社文光堂



麻酔管理の疑問に答える生理学 (麻酔科プラクティス 8)



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麻酔科 | 株式会社文光堂



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