DVD 小田和正 Tour 2019 ENCORE!! ENCORE!!

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商品詳細
KazumasaOdaTour2019ENCORE!!ENCORE!!inさいたまスーパーアリーナJAN4547366427837小田和正(オダカズマサ)／発売日：2019/11/27／FHBL-3002／／小田和正／＜収録内容＞(1)ＯＰＥＮＩＮＧ(2)会いに行く(3)そんなことより幸せになろう(4)こころ(5)たしかなこと(6)夏の終り(7)秋の気配(8)小さな風景(9)Ｒｅ(10)愛を止めないで(11)言葉にできない(12)ｍｙｈｏｍｅｔｏｗｎ(13)Ｙｅｓ－Ｎｏ(14)御当地紀行(15)坂道を上って(16)ｔｈｅｆｌａｇ(17)ラブ・ストーリーは突然に(18)キラキラ(19)ＹＥＳ－ＹＥＳ－ＹＥＳ(20)さよならは言わない(21)明日(22)風と君を待つだけ(23)今日もどこかで(24)この道を(25)君住む街へ(26)風のようにうたが流れていた(27)またたく星に願いを(28)ｈｅｌｌｏｈｅｌｌｏ(29)さよなら(30)やさしい夜(31)また会える日まで(32)会いに行く(33)ＥＮＤＩＮＧ
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