廃盤 帯付き CD ハンブレッダーズ RE YOUTH

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商品詳細
新品購入後、一度再生のみ。全7曲収録。帯付き。ディスクにわずかなスレなどございます。再生に問題はありません。現在廃盤のため希少なお品になります。「REYOUTH」ハンブレッダーズ#ハンブレッダーズ#CD・DVD大阪インディーシーンでめきめきと頭角を現す4ピースバンド、ハンブレッダーズ初のミニアルバム。-収録曲-1.逃避行2.君がいなくたって3.ブルーアイズ・ホワイトガール4.席替え5.ミッドナイトフリクションベイビー6.パルプンテ7.チェリーボーイ・シンドローム
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