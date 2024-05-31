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廃盤 帯付き CD ハンブレッダーズ RE YOUTH
商品番号 V99507149459
商品名

廃盤 帯付き CD ハンブレッダーズ RE YOUTH
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 7,832 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品購入後、一度再生のみ。全7曲収録。帯付き。ディスクにわずかなスレなどございます。再生に問題はありません。現在廃盤のため希少なお品になります。「REYOUTH」ハンブレッダーズ#ハンブレッダーズ#CD・DVD大阪インディーシーンでめきめきと頭角を現す4ピースバンド、ハンブレッダーズ初のミニアルバム。-収録曲-1.逃避行2.君がいなくたって3.ブルーアイズ・ホワイトガール4.席替え5.ミッドナイトフリクションベイビー6.パルプンテ7.チェリーボーイ・シンドローム
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