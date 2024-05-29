佐野元春 紙ジャケCD 〜①SOMEDAY ②Cafe Bohemia

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佐野元春 / カフェ・ボヘミア（紙ジャケット） | 今日もロックな日々



Cafe Bohemia



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佐野元春 CD紙ジャケ 2点①SOMEDAY②CafeBohemiaの2点になります。CD盤面に薄いスレ跡があるものと無いものがありますが、概ね綺麗な状態です。インナースリーブ、ジャケット共に汚れ等は無く、良い状態です。写真もご確認下さい。バラ売り希望の方はメッセージいただければ。現時点では、一点送料込み¥2100でお出ししようと思っています。(送料がそれぞれにかかるため)その際、おまけは希望する方にお付けします。〜商品説明〜★オリジナルLP盤アートワークを再現! ■オリジナルLP盤ジャケットのアートワークをCDサイズで再現 （「NoDamage」「VISITORS」はWジャケット仕様、「HEARTLAND」はBOX仕様） ■オリジナルLP盤の帯をCDサイズで再現 （「VISITORS」「CafeBohemia」「HEARTLAND」はステッカー帯） *品番/価格表示/当時のレーベルロゴ等は現在のものに変更致します ■インナーパーツの再現 オリジナル盤封入のインナーパーツ（ブックレット等）をCDサイズで再現 （詳細は各プロダクツ参照）★CD盤面にLP盤のレーベルを使用! オリジナルLP盤に使用された当時のレーベルがCD盤面に再現★音源は今回の商品用にデジタルリマスタリング！#SOMEDAY#CafeBohemia