PlayStation3　CECH-3000A　プレステ3

SONYPlayStation3CECH-3000Acolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY初期化済みです。長らく使っていなかったので出品致します。ゲームの起動は出来ました。長時間のプレイ等はしてない為、コントローラーの誤操作やフリーズ等が起こるかもしれません。あくまでジャンク品としてご購入ください。付属品は写真の通りです。長時間放置しており、結構ホコリがついていたり、汚れています。アルコールを染み込ませたタオルで拭いましたが、多少まだ汚れていますので、ご認識の上ご購入ください。値下げ不可即購入可無言取り引き可



PlayStation 3 (160GB) チャコール・ブラック (CECH-3000A)



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