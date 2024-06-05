VOX MV50 boutique ＋ VOX V110NT

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商品詳細
VOXのMV50とキャビネットのセットです。キャビネットはナイトトレインのセットになっていたもので、普通のMV50とセットになっているキャビネットよりも口径が大きく、迫力があります。どちらもとても軽く、扱いやすい上に良い音なのでかなり便利だと思います。
http://narcologia.ru/goods/perforce215865.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce265955.html
http://narcologia.ru/goods/encourage894672.html
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