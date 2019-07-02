川上澄生　木版画　MerryXmas

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商品詳細
川上澄生 MerryXmas制法:木版画サイズ:24cm×29cm版面シート状態良好、額縁新品。撮影のため前面のアクリルは外しています。宜しくお願い致します。#キリスト #イコン #聖像画
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