福田晋一 桃色メロイック 1巻〜10巻 全巻セット 初版

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即購入可です。ビニールで防水対策、ダンボールケースで保護して発送します。1巻〜10巻、全巻セット。全て初版、1巻以外帯付き。バラ売り不可。古い作品ですので完全美品をお求めの方はご遠慮ください。状態は写真でご確認ください。その着せ替え人形は恋をする福田晋一