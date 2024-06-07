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福田晋一 桃色メロイック 1巻〜10巻 全巻セット 初版
商品番号 X43730890809
商品名

福田晋一 桃色メロイック 1巻〜10巻 全巻セット 初版
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可です。ビニールで防水対策、ダンボールケースで保護して発送します。1巻〜10巻、全巻セット。全て初版、1巻以外帯付き。バラ売り不可。古い作品ですので完全美品をお求めの方はご遠慮ください。状態は写真でご確認ください。その着せ替え人形は恋をする福田晋一
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