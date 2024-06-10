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フランス絵画　洋書
商品番号 U86208354330
商品名

フランス絵画　洋書
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

縦33センチ×横24センチ　全497ページ　大切に保管してきました。テーマごとに5世紀に渡ってフランス絵画の歴史を辿る，見応えのある美術書です。
http://narcologia.ru/goods/monophonic365612.html
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