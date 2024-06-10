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商品詳細
縦33センチ×横24センチ 全497ページ 大切に保管してきました。テーマごとに5世紀に渡ってフランス絵画の歴史を辿る，見応えのある美術書です。
http://narcologia.ru/goods/monophonic365612.html
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