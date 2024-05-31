ひなぎく('66チェコ) Blu-ray　ヴェラ・ヒティロヴァ監督

外装ビニール未開封の良品です。他にも映画BD、DVDを出品中です。#dsrtsssnz_映像ソフトはこちら必ず「新しい順」で表示させてください。「ひなぎく('66チェコスロヴァキア)」イヴァナ・カルバノヴァー/イトカ・ツェルホヴァー/ヴェラ・ヒティロヴァー#イヴァナ・カルバノヴァー#イトカ・ツェルホヴァー#ヴェラ・ヒティロヴァー#Bluray#Blu_ray#ブルーレイ#外国映画#海外ドラマチェコの女性監督ヴェラ・ヒティロヴァーの幻の名作。2人の女の子の無邪気な行為を実験的な手法で映像化しており、ユーモアのなかにもシュールな不安を感じさせるセンスが先鋭的だ。



ひなぎく - 作品情報・映画レビュー -



映画解説】ヴィラ・ヒティロヴァ「ひなぎくの監督」 - Artpedia アート ...



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