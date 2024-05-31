NEW ニンテンドー 3DS LL 本体 オマケ付き

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商品詳細
NintendoNEWニンテンドー3DSLL本体、充電ケーブル、オマケソフト(ポケモンアルファサファイア)があります。動作確認済み、初期化済みです。全体的に外側は小傷等の使用感がありますが比較的キレイな状態だと思います。内面は画面等には多少の使用感はあるもののほとんど傷は無くキレイな状態だと思います。あくまで中古の素人チェックの物になりますので完璧を求める方はご遠慮ください。即購入OKです。color:ピンクゲーム機本体種類:3DSポータブルタイプ任天堂Nintendoニンテンドー3DS携帯ゲームレトロゲーム
http://narcologia.ru/goods/composite497254.html
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