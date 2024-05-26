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- ポケモンカード メガミミロップ＆プリンGX 2枚セット PSA10
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商品詳細
ポケモンカードメガミミロップ＆プリンGX073/0952枚セットPSA10バラ売りの場合は1枚4555円となります。鑑定品ですが、ケースにつく細かな傷や鑑定結果以上に状態を過度に気にされる方はご遠慮ください。PSA10でも白かけ等の傷があるものもございます。緩衝材で梱包したのち発送させていただきます。
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