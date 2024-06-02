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DREAMCAST
商品番号 F97150108351
商品名

DREAMCAST
ブランド名 セガ
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEGA旧世代ゲーム機本体DREAMCASTゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#セガ#SEGA箱説欠品。動作確認済み。ドリームキャスト本体コントローラー×1TV出力端子電源コード汚れは酷いですが本体、コントローラー共に動作は良好です。本体の汚れは紺色のビニール袋に入れてホコリが入らないようにしていたのですが長期保管していたからかビニール袋の色が付着しています。コントローラーボタンの劣化少なめです。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi903747.html
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