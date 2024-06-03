麻雀大戦＋マジックダーツ　ファミコンソフト

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商品詳細
「麻雀大戦」「マジックダーツ」コレクターとして収集していたファミコンカセットを出品します。箱、説明書無しのソフトのみになります。外側と端子は清掃済みです。動作確認済み。経年劣化による傷や色褪せなどをご理解頂き購入をご検討下さい。本体状態は写真をご覧下さい。#ゲーム#テーブル#ファミコン#Other
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