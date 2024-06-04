シェイクスピア全集 新潮社 15巻＋補巻1冊

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商品詳細
新潮社シェイクスピア全集15巻＋補巻コリオレイナスの全16巻セットカバーや本体に巻かれた保護紙には画像のとおり汚れ、破れがあります。本体自体は経年劣化によるシミ等ありますが、読むには問題ないかと思います。ヘンリー4世は初版のようですが、他は3刷〜12刷等バラバラです。10年以上前に古書店で購入したものです。品物自体が古いものなので、気になる方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/monophonic312812.html
http://narcologia.ru/goods/competitive982081.html
http://narcologia.ru/goods/displease672331.html
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シェイクスピア 全集 全１～15巻＋補巻 1冊 計16冊 補巻 2冊無し ...
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シェイクスピア 全集 全１～15巻＋補巻 1冊 計16冊 補巻 2冊無し ...
シェイクスピア全集(ウィリアム・シェイクスピア 著 福田恒存 訳 ...
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シェイクスピア 全集 全１～15巻＋補巻 1冊 計16冊 補巻 2冊無し ...
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シェイクスピア全集(ウィリアム・シェイクスピア 著 福田恒存 訳 ...
シェイクスピア全集 13冊 補巻3冊 福田恆存 新潮社 新訳 春新作の
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シェイクスピア全集 13冊 補巻3冊 福田恆存 新潮社 新訳 春新作の
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