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シェイクスピア全集 新潮社 15巻＋補巻1冊
商品番号 R73442395714
商品名

シェイクスピア全集 新潮社 15巻＋補巻1冊
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 1,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新潮社シェイクスピア全集15巻＋補巻コリオレイナスの全16巻セットカバーや本体に巻かれた保護紙には画像のとおり汚れ、破れがあります。本体自体は経年劣化によるシミ等ありますが、読むには問題ないかと思います。ヘンリー4世は初版のようですが、他は3刷〜12刷等バラバラです。10年以上前に古書店で購入したものです。品物自体が古いものなので、気になる方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/monophonic312812.html
http://narcologia.ru/goods/competitive982081.html
http://narcologia.ru/goods/displease672331.html

シェイクスピア全集 新潮社 15巻＋補巻1冊
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