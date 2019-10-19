【即日発送】風と光のデイ・トリッパー―鈴木英人全版画作品集 カタログ・レゾネ

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商品詳細
その他出品一覧#ターキング◆即購入OK・即日発送・匿名配送◆風と光のデイ・トリッパー―鈴木英人全版画作品集カタログ・レゾネ※カバー無し【内容説明引用】風と光を求めて、心のアメリカを旅するEIZINのワンダー・ランドスケイプ。作家活動15周年を記念して、1984年から1993年までに発表した鈴木英人版画132作品全点を、現在より遡って収録したカラー版画集。美術評論家・室伏哲郎による監修、作曲家・堀井勝美が語るEIZINの魅惑ワールド。日本の現代アートを代表する人気画家EIZINSUZUKI、ファン待望の最新画集。作家活動15周年を記念して、1984年から1993年までに発表した版画132作品全点を、現在より遡って収録したカラー版画集。他にリトグラフ、ポスターとCD作品も収録。その他出品一覧#ターキング
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風と光のデイ・トリッパー 鈴木英人 全版画作品集―カタログレゾネ 1997~1984
風と光のデイ・トリッパー―鈴木英人全版画作品集 カタログ・レゾネ1993~1984
『風と光のデイ・トリッパー 鈴木英人全版画作品集 カタログ・レゾネ1993-1984』（帯付） - 澱夜書房::oryo-books::
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風と光を求めて。鈴木英人が描く心のアメリカ。 | nostos books ノスト ...
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