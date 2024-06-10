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商品詳細
本体：動作確認済み、初期化済みです。【注意事項】付属品はSDカードはおつけいたしませんのでご理解の程、よろしくお願いします。また、ソフトは確認用なので付帯は致しません。●セット内容 写真のものが全てです。・外箱・ニンテンドー3DS本体 アイスホワイト・専用タッチペン・ARカード ・かんたんスタートガイド・取扱説明書・保証書 ※保証期間対象外・ACアダプター・専用充電台本体とACアダプターは使用していたため、多少の傷や汚れがあります。外箱は綺麗な状態で残っている部類だと思います。内箱、ARカード、かんたんスタートガイド、取扱説明書は美品です。専用充電台は未使用です。ご購入前に写真をご参照下さい。中古品なのでご理解の程、よろしくお願いします。2012年に購入したものですので、バッテリーの交換を安全面の観点から購入者様でよろしくお願いいたします。最初に記述している通り、SDカードはありませんので購入者様でご準備ください。ペット、喫煙者はおりません。お値引きも考えておりません。
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ニンテンドー3DS アイスホワイト【メーカー生産終了】
ニュースリリース : 2011年10月6日
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