ゲームボーイミクロ ファミコンバージョン

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「ゲームボーイミクロファミコンバージョン」中古購入品ですが使用感少なく美品です。しかし当方主観ですので状態を過度に気にされる方はご遠慮下さいませ。付属品は純正ポーチのみとなります。なお専用は行なっておりませんのでご了承くださいませ。#ゲーム#本体#ゲーム機本体#Other