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MPM-2000U USBコンデンサーマイク マランツ 配信 実況 ナレーション
商品番号 D77923324367
商品名

MPM-2000U USBコンデンサーマイク マランツ 配信 実況 ナレーション
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

友人から譲り受けたものです。付属品は写真の通りです。ケースにエアクッション梱包して発送します。中古品ですのでそれなりの使用感あり。友人宅で猫の飼育があります。簡単な掃除と動作確認は行っていますが神経質な方はご遠慮ください。マランツMPM-2000Uマランツコンシューマーマーケティング#マランツコンシューマーマーケティング#マランツMPM_2000U
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