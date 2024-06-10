ウルトラマン ファイティングエボリューション 3 PS2 ハガキ付き レア　美品

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ご覧頂きまして誠に有難う御座います。ウルトラマンファイティングエボリューション3（バンプレストベスト）PS2ケース、説明書、ハガキ付き、動作確認済みになります。レアな商品です。＊個人的な主観ですが美品だと思います。状態は写真をご確認、ご購入お願い致します。他のフリマでも出品しておりますので、売り切れの際にはご了承下さい。ウルトラマン3PS2格ゲー レトロゲームBANDAISPIRITS#エンタメ/ホビー#ゲームソフト/ゲーム機本体#家庭用ゲームソフト