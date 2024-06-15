NINTENDO 64 本体＋ ソフト11本　すぐ遊べるセット

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ご覧頂きありがとうございます。即購入大歓迎です。ニンテンドー64の黒の本体一式、ソフト11本付きになります。内容は以下の通りです。☆nintendo64の本体 ブラック☆コントローラー グレー２個☆コントローラー クリアブルー1個☆コントローラー HORI製グリーン1個☆ACアダプター☆AVケーブル☆ソフト 大乱闘スマッシュブラザーズ☆ソフト マリオカート64☆ソフト マリオテニス64☆ソフト スターフォックス☆ソフト ディディコングレーシング☆ソフト ヨッシーストーリー☆ソフト 爆ボンバーマン☆ソフト カスタムロボV2☆ソフトマリオパーティ2☆ソフト ゴールデンアイ（後ろシール剥がれ有り、写真3枚目）☆ソフト ゼルダの伝説時のオカリナ（箱説明書付き）以上のセットです。本体、コントローラー、ソフトの動作確認をしました。問題なく遊べます。ですが、25年くらい前の機器のため、こちらで気が付かなかった瑕疵等があった場合も保証はございませんので、ご了承ください。カセットの性質をご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。多少、汚れ、ヤケ、キズがありますが全て動作確認済みです。中古品をご理解の上、ご購入お願い致します。発送はプチプチに巻いて、段ボールに入れて発送させて頂きます。#任天堂#Nintendo#64#任天堂64#Nintendo64#ニンテンドー64