上田秀人／百万石の留守居役 全巻セット 時代小説 文庫本 まとめ売り

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【即購入○】【送料無料】【匿名配送】 上田秀人「百万石の留守居役」全17巻セット#上田秀人#上田_秀人#本#日本文学／小説・物語全て新品で購入・一読し暗所に保管していました。1・2・9巻以外は初版です。やや日焼けしていたり天地小口に若干の傷や汚れのあるものもありますが、いずれも使用感が少なく比較的に良い状態です。あくまで中古本ですので、細かい部分を気にされる方や神経質な方はご遠慮ください。即購入○値下げ交渉✕バラ売り✕お取り置き✕他にも文庫本小説を多数出品しております。おまとめ買い頂ける場合には値引きしますので、ご希望の方はコメントよりお問い合わせ下さい。↓他の小説一覧はこちらからどうぞ#ハチチ出品小説一覧時代小説まとめ売り文庫本まとめ売り908