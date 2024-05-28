ストライヤー生化学 (第8版)

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定価13000円+税閲覧いただきありがとうございます。こちらは昨年購入したものです。授業で購入するように言われたのですが、2.3回ほどしか開くことがなく、また今後の研究でも生物を使うことがないと感じたため、今回出品する流れになりました。状態としては良好で、おそらく汚れや書き込みなどもした記憶がないため、新品同様です。ご検討のほどよろしくお願いいたします。