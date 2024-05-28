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【箱付き極美品おまけ付】SONY PlayStation3 CECH-4200C
商品番号 F73277227650
商品名

【箱付き極美品おまけ付】SONY PlayStation3 CECH-4200C
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！初期化、動作確認、アルコール消毒済みです。全て問題ありませんでした。付属品・本体・コントローラー・AVケーブル・電源ケーブル・コントローラー充電用USBおまけでHDMIケーブルもつけております。外箱は素人保管なので傷スレなどはありますが、中身は比較的美品です。あくまで中古品なのでご理解いただける方で購入お願い致します。梱包は外箱にプチプチに巻いて迅速に発送させていただきます！SONYPlayStation3CECH-4200Ccolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY#プレステ3#プレステーション3#テレビゲーム
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