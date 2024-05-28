【箱付き極美品おまけ付】SONY PlayStation3 CECH-4200C

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！初期化、動作確認、アルコール消毒済みです。全て問題ありませんでした。付属品・本体・コントローラー・AVケーブル・電源ケーブル・コントローラー充電用USBおまけでHDMIケーブルもつけております。外箱は素人保管なので傷スレなどはありますが、中身は比較的美品です。あくまで中古品なのでご理解いただける方で購入お願い致します。梱包は外箱にプチプチに巻いて迅速に発送させていただきます！SONYPlayStation3CECH-4200Ccolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY#プレステ3#プレステーション3#テレビゲーム
http://narcologia.ru/goods/ambassador901606.html
http://narcologia.ru/goods/marshal920880.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox66939.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador901606.html
http://narcologia.ru/goods/marshal920880.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox66939.html
PlayStation 3 チャコール・ブラック 500GB CECH-4200C 【メーカー生産終了】
プレステ3 PS3 本体 CECH-4200C - メルカリ
中古品・PS3本体 CECH-4200C プレイステーション3 500G PlayStation3 ...
PS3本体チャコール・ブラック 500GB CECH-4200C 【新品】
SONY PlayStation3 CECH-4200C 他5台まとめ売り - 家庭用ゲーム本体
PlayStation 3 チャコール・ブラック 500GB CECH-4200C
PS3 プレイステーション3 CECH-4200C 500GB ソフト15本付き 【後払い ...
PlayStation3 - SONY 本体 PlayStation3 CECH-4200Cの通販 by なべ's ...
PlayStation3 - SONY 本体 PlayStation3 CECH-4200Cの通販 by なべ's ...
期間限定特別価格 PS3 CECH-4200C その他 - lotnet.com
良品 ゲーム プレイステーション3 PS3本体 CECH-4200C 500GB 動作品 箱 ...
SONY PlayStation3 チャコール・ブラック 250GB (CECH4200C ...
良品 ゲーム プレイステーション3 PS3本体 CECH-4200C 500GB 動作品 箱 ...