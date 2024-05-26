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- スターダム ワールド３ 写真集 Stardom world3 - 2018年発行
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商品詳細
2021年に発売された岩谷麻優選手、紫雷イオ選手、葉月選手、AZM選手、渡辺桃選手が表紙のスターダム写真集「Stardomworld3-」収録選手は3枚目画像をご覧下さい。新品、未開封になります。値下げ不可です。即購入可能です。よろしくお願い致します。#岩谷麻優#紫雷イオ#スターダム#WWE#STARDOM#プロレス
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