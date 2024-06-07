らんま1/2全38巻セット

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らんま1/2の全巻セットになります。古い品なのでヤケ、シミ、汚れ等あります。が1巻の上部の折れと31巻のシミ以外は個人的には年数を考えれば表紙カバーなどはまだ折れ等も少なく状態良い方かと思います。中の状態気になる方は、全てはできませんがコメントで2.3冊までなら巻数を指定頂ければ最初のページと最後のページをめくったそれぞれの写真を追加しますので、それを平均の状態と考えて下さい。見えてないキズや汚れ等ある場合ございますが、長期素人保管のため、ご理解頂ける方宜しくお願い致します。ビニール袋で防水してダンボールにてゆうゆうメルカリ便、またはらくらくメルカリ便にて発送致します。