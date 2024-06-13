INFINITE Be Mine 等身大ポスター　ソンギュ　公式

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INFINITEインフィニットピニソンギュ ドンウ ウヒョンホヤ エル ソンヨル ソンジョンBeMineビーマイン公式 等身大ポスター未開封 新品本当の等身大です^^メンバーは ソンギュ です。ピニの等身大ポスターは、こちらと「恋に落ちるとき」のハイタッチ会の会場でそれぞれ販売されました。こちらは、モノクロのシリアスな表情のカッコいいメンバーの写真を使用しています♡数量限定のため、希少だと思います。ハイタッチ会場で購入し、プラスチックケースに入れ、暗所にて大切に保管していました。ピニは今でも大好きなグループですが、断捨離\u0026終活のため大切にしてくださる方にお譲りします。大切に保管していましたが、経年がある素人の自宅保管品です。完璧を求める方、神経質な方はご購入ご遠慮ください。メルカリ手数料の他に、送料がかかりますため、こちらの価格です。即購入OK♡水濡れ防止をし、匿名配送します^^