セールpeter gabriel ピーター・ガブリエルSACD盤　11枚セット

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2003年頃、リマスターされてSACD盤化された、petergabrielピーター・ガブリエルのアルバム、11枚セットです。1、2、3、4、プレイズライブ、バーディー、so、パッション、ベスト、us、up現在、SACDプレーヤーを持っていないため、試聴はできません。エソテリックのSACDプレーヤーを持っていた時に聴きましたら、非常に高音質で、びっくりしました。なお、1からusまでは、ステレオ収録で、UPのみマルチチャンネル対応です。プラケースにスレや小傷があるかもしれません。中古ですのでご理解ください。発送は、プチプチに包んで、宅配便でお送りします。なお、売り急いでませんので、お値下げはご遠慮ください。送料込みです。