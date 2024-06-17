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PSP-3000
商品番号 R38031718584
商品名

PSP-3000
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 5,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・PSPパールホワイト通電・稼働確認済み、バッテリーは純正品、メモリスティック付きです。※通電時の写真、反射のためか乱れて見えますが、映像は綺麗に問題なく映ります。※綺麗な状態ですが、中古品（箱無し）です。ご理解ある方の購入をお願いします。SONYPlayStationPortablePSP-3000PWcolor:WHITEゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY#PSP#PSP-3000
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