メルカリ便発送 可愛いだけじゃない式守さん 全巻セット

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「可愛いだけじゃない式守さん1」真木蛍五定価:￥6201～20巻のセットとなります。やや汚れ、日焼け、やや傷が有ります。読むのには支障ありません。中古本ですので、ご理解頂ける方お願い致します。即購入可能です。濡れ対策のみの発送となります。ご購入から2日以内にメルカリ便にて発送致します。