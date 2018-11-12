値下げ、世界のアンティーク万年筆 講談社

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商品詳細
世界のアンティーク万年筆中園宏著昭和60年5月28日、第1刷発行講談社定価3500円図版多数132ページ値下げ、5800円→5700円サイズ、縦約206mm、横約218mm、厚み約16mm、重さ約652gユーズド、家庭内保存、経年劣化は少しあります。後ろのページにシミがあります。写真参考#世界のアンティーク万年筆#中園宏著#講談社
http://narcologia.ru/goods/sci-fi436947.html
http://narcologia.ru/goods/approximate986820.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi109747.html
世界のアンティーク万年筆 講談社 | www.colegiochaves.com
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