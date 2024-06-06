ゲーミングキーボード　k60 PRO

「【Amazon.co.jp限定】CORSAIRK60PROTKLRGBゲーミングキーボードCorsair自社独自OPX軸採用英語レイアウト英語配列CH-911D01A-NAブラック」↑上記「」内を検索すると商品検索ページに移動します。商品について詳細が知りたい方はぜひご参考ください。【商品の状態】未使用品です。日本語説明書付き。箱の表に、配送時の伝票跡あり。（画像３参照）箱にダメージあり。（画像４〜６参照）iPad等がないため、接続確認は出来ておりません。極力保管には気を付けていますが、素人ですので細かな埃等を敬遠される方はご遠慮ください。【配送】らくらくメルカリ便での発送となります。梱包は基本プチプチもしくは箱での簡易梱包となります。梱包方法についてご希望（段ボールに入れてほしいなど）ありましたらコメント欄にてご相談ください。できる範囲で対応させて頂きます、☆即購入歓迎です。☆色味はデジタル画像の特性上、現物と多少異なる場合があります。商品につきまして何かご不明点などありましたらお気軽にコメントお待ちしております。お取引させていただく場合、事前に私のプロフをご覧いただき、ご理解いただけたということで進めさせていただきます！S80



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