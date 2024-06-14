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ヨルシカ　エルマ　初回限定版
商品番号 T98597198650
商品名

ヨルシカ　エルマ　初回限定版
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 3,001 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨルシカの「エルマ」初回限定生産版です。CDは一度取り出してパソコンに取り込んだのみ、日記も一度読んだのみであるため大変綺麗なお品となっております。大切にしてくださる方にご使用いただけると嬉しいです。中古品であることをご理解の上お取引をお願いしております。よろしくお願い致します。ヨルシカエルマ初回限定版
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